Çankırı'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 7 Yaralı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılırmak-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. (44) idaresindeki 19 FN 010 plakalı otomobil ile H.S. (46) yönetimindeki 35 CMF 42 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Y.S. (39), Y.S. (25), A.S. (40), N.S. (15), Ö.S. (10), H.İ.S. (3), yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.S. hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI