Çankırı'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 7 Yaralı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

E.Ç. idaresindeki 19 FN 010 plakalı otomobil, Kızılırmak-İskilip kara yolu Aşağı Ovacık köyü yol ayrımı mevkisinde, H.S. yönetimindeki 35 CMF 42 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Y.S. (39), Y.S. (25), A.S. (40), N.S. (15), Ö.S. (10), H.İ.S. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kızılırmak ve Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.S (39), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.