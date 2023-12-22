Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu?

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ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem verilerine göre, Çankırı'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

ÇANKIRI'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Çankırı'da meydana gelen deprem saat 12:50'de gerçekleşti. Deprem 3.5 şiddetinde meydana geldi.