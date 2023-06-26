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Çankırı'da deprem mi oldu? 26 Haziran Çankırı kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU?

Çankırı merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.3 şiddetinde meydana geldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Çankırı Deprem Gündem Güncel Haberler Son Dakika

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