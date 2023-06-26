Çankırı'da deprem mi oldu? 26 Haziran Çankırı kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi! merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Çankırı'da deprem mi oldu sorusu gündeme geliyor. Peki, Çankırı'da deprem mi oldu? 26 Haziran Çankırı kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

Çankırı'da deprem mi oldu sıklıkla araştırılıyor. Çankırı depremi mi oldu ve Çankırı depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Çankırı depremi mi oldu ve Çankırı kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Çankırı depremi mi oldu? Çankırı kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 26 Haziran güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU?

Çankırı merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.3 şiddetinde meydana geldi.