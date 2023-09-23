Çankırı Belediyesi Büyük Cami önünde meydan ve kapalı otopark çalışmalarını tamamladı

Çankırı Belediyesi tarafından yürütülen Büyük Cami önü meydan ve kapalı otopark çalışmaları sona erdi. Altyapı çalışmaları tamamlanan yollar asfaltlandı ve kapalı otopark çevresine 200 ton sıcak asfalt serildi. Peyzaj düzenlemeleri ise devam ediyor. Yolların açılmasıyla birlikte bölgedeki esnafın mağduriyeti giderilmiş oldu.