Çankırı Belediyesi Büyük Cami önünde meydan ve kapalı otopark çalışmalarını tamamladı
Çankırı Belediyesi tarafından yürütülen Büyük Cami önü meydan ve kapalı otopark çalışmaları sona erdi. Altyapı çalışmaları tamamlanan yollar asfaltlandı ve kapalı otopark çevresine 200 ton sıcak asfalt serildi. Peyzaj düzenlemeleri ise devam ediyor. Yolların açılmasıyla birlikte bölgedeki esnafın mağduriyeti giderilmiş oldu.
Çankırı Belediyesince yürütülen Büyük Cami önü meydan ve kapalı otopark çalışmasında sona yaklaşıldı.
Çalışma kapsamında altyapı çalışmaları tamamlanan yollar asfaltlandı.
Kapalı otopark çevresindeki yollara yaklaşık 200 ton sıcak asfalt serildi. Proje kapsamında peyzaj düzenlemeleri ise devam ediyor.
Yaya ve araç trafiğine açılan yolların ardından bölgedeki esnafın mağduriyeti de giderilmiş oldu.
Çalışmalar, Mimar Sinan Mahallesi Sultan Süleyman Camisi (Büyük Cami) önündeki 1428 metrekarelik alanda yürütülüyor.