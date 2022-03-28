Çankırı Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Esen Çankırı Belediyesi hangi partiden?

Çankırı Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Çankırı BelediyeBaşkanı İsmail Hakkı Esen gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Çankırı Belediye kimdir? Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen hangi partili?

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL HAKKI ESEN KİMDİR

İsmail Hakkı Esen (d.1970, Çankırı), 4 Nisan 2019'dan beri Çankırı Belediye Başkanı.

Çocukluk ve Gençlik Dönemi

Yapraklı'nın tanınmış ailelerinden İsmail Hakkı Esen, 1970 yılında ailesinin dördüncü çocuğu olarak Çankırı'da doğdu. İlkokulu Aksu (İlker Tuncay) ilköğretim okulunda, orta öğretimimi Merkez (İsmet İnönü) ilköğretim okulunda, Lise eğitimimi ise Çankırı Teknik Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1993 yılında yükseköğrenimini 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladı.İyi derecede Almanca biliyor.

Çalışma Yaşamı

Eğitim öğretim hayatını tamamladıktan sonra hizmet için Çankırı'ya dönen İsmail Hakkı Esen, 35 yıl boyunca aile şirketi olan Hilal Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra ticari hayatındaki başarıları ve sosyal alandaki aktivasyonu ile Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve iki dönem Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Siyasi Yaşamı

Lise yıllarında Ülkücü hareketle tanıştıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne intisap ederek uzun yıllar boyunca partinin yönetim kademelerinde aralıksız olarak siyasi görevlerde yer aldı.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve akabinde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Çankırı İli Belediye Başkan adayı oldu ve Çankırı halkının güvenoyunu alarak Çankırı Belediye Başkanlığına seçildi.

Aile Yaşamı

Esen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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