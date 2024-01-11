CHP Çankırı Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Çankırı Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Çankırı Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Çankırı'te merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. Peki, CHP Çankırı Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Çankırı Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

CHP ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Çankırı Belediye Başkan adayı İlhan Tekin oldu.

6 büyükşehirde adaylar belirlendi. Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Hatay'da Lütfü Savaş, Tekirdağ'da Candan Yüceer ve Mersin'de Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayları olarak açıklandı. Ayrıca, 15 ildeki diğer adaylar şu şekilde belirlendi: Artvin'de Bilgehan Erdem, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Çankırı'da İlhan Tekin, Giresun'da Fuat Köse, Kırklareli'nde Mehmet Siyam Kesimoğlu, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tunceli'de Ali Mustafa Çelik, Uşak'ta Özkan Yalım, Kilis'te Hakan Bilecen, Niğde'de Hulisi Özen, Osmaniye'de Serkan Karayiğit, Sinop'ta Mehmet Gürbüz, Yalova'da Mehmet Gürel, Yozgat'ta Özkan Şengül ve Zonguldak'ta Tahsin Erdem.