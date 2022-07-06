Çankırı bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Bugün bayram namazı saati oldukça merak edilen bir konu. Yarın Kurban Bayramı'nın 1. günü sabahında Çankırı camileri bayram namazı ile dolup taşacak. Güneşin doğuşundan yaklaşık bir saat sonra kılınan ve her sene değişen bayram namazı saati araştırılıyor. Peki, Çankırı bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte diyanete göre 2022 Kurban bayramı namazı saati...

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana 06.00

Adıyaman 05.46

Afyonkarahisar 06.15

Ağrı 05.22

Aksaray 06.02

Amasya 05.49

Ankara 06.03

Antalya 06.18

Ardahan 05.20

Artvin 05.24

Aydın 06.28

Balıkesir 06.23

Bartın 06.00

Batman 05.34

Bayburt 05.32

Bilecik 06.14

Bingöl 05.35

Bitlis 05.29

Bolu 06.06

Burdur 06.18

Bursa 06.17

Çanakkale 06.28

Çankırı 05.58

Çorum 05.53

Denizli 06.23

Diyarbakır 05.38

Düzce 06.07

Edirne 06.23

Elazığ 05.40

Erzincan 05.36

Erzurum 05.29

Eskişehir 06.12

Gaziantep 05.51

Giresun 05.38

Gümüşhane 05.35

Hakkari 05.25

Hatay 05.58

Iğdır 05.18

Isparta 06.17

İstanbul 06.15

İzmir 06.29

Kahramanmaraş 05.52

Karabük 06.00

Karaman 06.08

Kars 05.20

Kastamonu 05.55

Kayseri 05.55

Kilis 05.53

Kırıkkale 06.00

Kırklareli 06.21

Kırşehir 05.59

Kocaeli 06.12

Konya 06.09

Kütahya 06.15

Malatya 05.45

Manisa 06.27

Mardin 05.37

Mersin 06.03

Muğla 06.27

Muş 05.31

Nevşehir 05.58

Niğde 06.00

Ordu 05.40

Osmaniye 05.56

Rize 05.29

Sakarya 06.10

Samsun 05.45

Siirt 05.31

Sinop 05.48

Sivas 05.46

Şanlıurfa 05.45

Şırnak 05.30

Tekirdağ 06.21

Tokat 05.47

Trabzon 05.33

Tunceli 05.38

Uşak 06.19

Van 05.24

Yalova 06.15

Yozgat 05.55

Zonguldak 06.03

BAYRAM NAMAZI VAKTİ NEDİR?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Yani güneşin doğuşundan yaklaşık olarak bir saat sonrasıdır. Bayram namazının ilk vakti güneşin ufuktan bir veya iki mızrak boyu kadar yükseldiği vakittir. Bu vakit de güneşin doğmasından yaklaşık 50-55 dakika kadar sonra başlar, öğle namazı vaktinin girmesinden önceki vakte kadar devam eder.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena'ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi'l-hamd" cümlelerinden oluşur.