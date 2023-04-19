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Çankırı bayram namazı saat kaçta? Çankırı Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Çankırı bayram namazı saati

Çankırı bayram namazı saat kaçta? Çankırı Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Çankırı bayram namazı saati

Gündem Haberleri

Çankırı bayram namazı saati bayram namazı öncesi saatlerini bayram namazı saatine göre kurmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Çankırı bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arayanlar için Çankırı bayram namazı saat kaçta? Çankırı Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Çankırı bayram namazı saati! yanıtları haberimizde...

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Çankırı bayram namazı saat kaçta? Çankırı bayram namazı saati bayram namazı öncesi saatlerini bayram namazı saatine göre kurmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Çankırı bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arayanlar için Çankırı bayram namazı saat kaçta? Çankırı Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Çankırı bayram namazı saati! yanıtları haberimizde...

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Çankırı bayram namazı saat 06:31'de kılınacak.

Çankırı bayram namazı saat kaçta? Çankırı Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Çankırı bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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