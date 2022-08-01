Çankaya Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Çankaya Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Çankaya Üniversitesi ücretleri...

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Çankaya Üniversitesi tarafından açıklanan ücretler şu şekildedir:

Üniversitemize 2022-YKS ve DGS sınavları ile yerleştirilecek öğrencilerin tüm bölümler, Meslek Yüksekokulu ve Hazırlık Sınıfı için eğitim ücreti aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatay geçişlerde de aşağıdaki ücretler geçerli olup, kurumlararası merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte başvurduğu Üniversitemiz programının %50 indirimli taban puanı ve üzeri puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) eğitimi süresince %50 indirim, %25 indirimli taban puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) %25 indirim verilmektedir.

Eğitim ücretinin ilk taksiti, akademik yılın birinci (güz) yarıyılının başında, ikinci taksiti ise ikinci (bahar) yarıyılının başında ve kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir. Eğitim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı dahil takip eden yıllarda eğitim ücretine yapılacak yıllık artışlar, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artışları ile sınırlı tutulacaktır.

Çankaya Üniversitesi'nin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs/indirim, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burslar/indirimler, eğitim dili İngilizce olan programlar için İngilizce Hazırlık programında geçirilebilecek süreler de dahil, öğrenci Çankaya Üniversitesi'ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilmektedir.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Çukurova Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, başvuru koşullarına uyan öğrencilere burs, öğrenim ve katkı kredisi vermektedir. Müracaatlar www. kyk.gov.tr internet adresinden yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz birçok kamu ve özel sektör kuruluşları, dernek, vakıf ve şirketler tarafından burs veya kredi imkanlarından da yararlanmaktadır.

Üniversitemiz de ayrıca başvuru koşulları koşulları uygun olan öğrenciler, Fakülte ve Yüksek Okulların öğrenci işlerinden temin ettikleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvuru yaparak yemek bursundan faydalanabilmektedir.

Üniversitemiz öğrencileri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na müracaat ederek, ders dışı zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre, üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı ve ücretli olarak çalışabilmektedir.