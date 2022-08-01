Çankaya Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Çankaya Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Çankaya taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Çankaya Üniversitesi taban puanları....

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Çankaya Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Çankaya Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Çankaya Üniversitesi tarafından verilen bilgiler şu şekildedir:

Çankaya Üniversitesi, Türkiye'nin kalbi Başkent'te, insan hakları bilincinin yükseltilerek ortak bir anlayışın oluşmasına katkı vereceği, uluslararasılaşmanın sağlanacağı, bilim ve teknolojinin üretilmesi ve kullanılmasında öncü; personeli, öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Üniversite olmayı sürdürmek vizyonuyla Sıtkı Alp Eğitim Vakfı (SAEV) tarafından 5 Kasım 1997 yılında eğitime başladı.

Adını Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinde önemli bir yere sahip Çankaya ilçesinden alan Üniversitemiz, binlerce öğrencisi ve mezunuyla Türk yükseköğreniminin lokomotif kurumları arasında yer almaktadır.

Kurumların sağlam temeller üzerinde yükselmeleri, onların geleneklerine bağlı olmaları ile mümkündür. Gelenek, zaman, sabır ve bilinç ile oluşur. Kurulduğu 1997 yılından bu yana kendi geleneğini oluşturan Üniversitemiz, çağı yakalayan, zamanın gelişmelerine ayak uyduran, bilimin evrensel ilkelerine sadık kalarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZE NASIL YERLEŞEBİLİRSİNİZ?

Üniversitemizi tercih eden adaylar, programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yerleştirilir. Kayıtlar, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

ÖĞRETİM DİLİ

Çankaya Üniversitesinin öğretim dili %100 İngilizcedir. Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Türkçe eğitim vermektedir. Yabancı dil bilgisi yeterli olmayan öğrencilerimiz, bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmektedir.

AKADEMİK PROGRAMLAR

Çankaya Üniversitesinde 24 bölüme sahip 5 fakülte, 28 yüksek lisans ve 10 doktora programına sahip 2 enstitü, 4 programa sahip 2 meslek yüksekokulu ve İngilizce eğitimini destekleyen Yabancı Diller Bölümü bulunmaktadır.

AKADEMİK YIL

Çankaya Üniversitesinde bir akademik yıl; güz (birinci yarıyıl) ve bahar (ikinci yarıyıl) yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşmaktadır. Akademik yıl, final haftaları hariç 14 hafta sürmektedir. Dersler, dönemlik olarak düzenlenmektedir. Yoğunlaştırılmış bir süreç olan yaz öğretimi 7 hafta sürmektedir.

Hukuk Fakültesi lisans programında ise yıllık sistem uygulanmaktadır. Yıllık sistemde birinci ve ikinci dönem yoktur. Öğrenciler yılın ilk yarısının sonunda vize sınavına girmektedirler. İkinci yarıyıl sonunda ise final sınavları yapılmaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik geçemedikleri dersler için bütünleme sınavı yapılmaktadır.

YAZ ÖĞRENİMİ

Yaz öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz aylarında yapılan bir eğitim olup, yaz öğrenimi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermek ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamaktır. Yaz öğrenimi ücrete tabi olup, ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz öğreniminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir."Üniversitemiz programlarına ÖSYS ile burslu ve %50 indirimli yerleşen öğrencilere (Hazırlık Sınıfı hariç) tanımlı yaz öğrenimi bursu verilmekte olup, belirtilen burs yaz öğreniminde açılan derslerden en çok 2 tanesine burslu ve %50 indirimli olarak kayıt yaptırabilmeyi sağlamaktadır."

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Yatay Geçiş

Öğrenciler, "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi" uyarınca yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçişler "genel not ortalamasına göre" ve "merkezi yerleştirme puanına göre" yapılabilmektedir. Öğrencinin başvuru yapabilmesi için yönetmelik ve yönergede belirtilen koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır.

Yatay geçişlerde burs ve indirim olanakları Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi'nin 10. Maddesi'nde belirtilmiş olup, kurumlararası merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte başvurduğu Üniversitemiz programının %50 indirimli taban puanı ve üzeri puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) eğitimi süresince %50 indirim verilmektedir.

Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.