Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Çankaya Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Çankaya Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 9 Temmuz 1997 tarih ve 4282 sayılı yasa ile kurulmuş vakıf üniversitesidir. İlk öğrencilerini aynı yıl 1997-1998 akademik yılı için kabul etmiştir. Balgat ve Eskişehir Yolu 29. km'de olmak üzere iki kampüsü bulunmaktadır. Üniversitenin Merkez kampüsünün alanı, 70.000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda yaklaşık 440.000 metrekaredir. Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim hedefini esas alan Çankaya Üniversitesinde eğitim dili Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü hariç İngilizcedir. Çankaya Üniversitesinde, 5 fakülte, 23 bölüm, 3 programlı 2 meslek yüksekokulu ile iki enstitüde lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Çankaya Üniversitesi tarafından verilen bilgiler şu şekildedir:

Çankaya Üniversitesi, Türkiye'nin kalbi Başkent'te, insan hakları bilincinin yükseltilerek ortak bir anlayışın oluşmasına katkı vereceği, uluslararasılaşmanın sağlanacağı, bilim ve teknolojinin üretilmesi ve kullanılmasında öncü; personeli, öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Üniversite olmayı sürdürmek vizyonuyla Sıtkı Alp Eğitim Vakfı (SAEV) tarafından 5 Kasım 1997 yılında eğitime başladı.

Adını Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinde önemli bir yere sahip Çankaya ilçesinden alan Üniversitemiz, binlerce öğrencisi ve mezunuyla Türk yükseköğreniminin lokomotif kurumları arasında yer almaktadır.

Kurumların sağlam temeller üzerinde yükselmeleri, onların geleneklerine bağlı olmaları ile mümkündür. Gelenek, zaman, sabır ve bilinç ile oluşur. Kurulduğu 1997 yılından bu yana kendi geleneğini oluşturan Üniversitemiz, çağı yakalayan, zamanın gelişmelerine ayak uyduran, bilimin evrensel ilkelerine sadık kalarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZE NASIL YERLEŞEBİLİRSİNİZ?

Üniversitemizi tercih eden adaylar, programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yerleştirilir. Kayıtlar, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

ÖĞRETİM DİLİ

Çankaya Üniversitesinin öğretim dili %100 İngilizcedir. Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Türkçe eğitim vermektedir. Yabancı dil bilgisi yeterli olmayan öğrencilerimiz, bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmektedir.

AKADEMİK PROGRAMLAR

Çankaya Üniversitesinde 24 bölüme sahip 5 fakülte, 28 yüksek lisans ve 10 doktora programına sahip 2 enstitü, 4 programa sahip 2 meslek yüksekokulu ve İngilizce eğitimini destekleyen Yabancı Diller Bölümü bulunmaktadır.

AKADEMİK YIL

Çankaya Üniversitesinde bir akademik yıl; güz (birinci yarıyıl) ve bahar (ikinci yarıyıl) yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşmaktadır. Akademik yıl, final haftaları hariç 14 hafta sürmektedir. Dersler, dönemlik olarak düzenlenmektedir. Yoğunlaştırılmış bir süreç olan yaz öğretimi 7 hafta sürmektedir.

Hukuk Fakültesi lisans programında ise yıllık sistem uygulanmaktadır. Yıllık sistemde birinci ve ikinci dönem yoktur. Öğrenciler yılın ilk yarısının sonunda vize sınavına girmektedirler. İkinci yarıyıl sonunda ise final sınavları yapılmaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik geçemedikleri dersler için bütünleme sınavı yapılmaktadır.

YAZ ÖĞRENİMİ

Yaz öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz aylarında yapılan bir eğitim olup, yaz öğrenimi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermek ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamaktır. Yaz öğrenimi ücrete tabi olup, ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz öğreniminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir."Üniversitemiz programlarına ÖSYS ile burslu ve %50 indirimli yerleşen öğrencilere (Hazırlık Sınıfı hariç) tanımlı yaz öğrenimi bursu verilmekte olup, belirtilen burs yaz öğreniminde açılan derslerden en çok 2 tanesine burslu ve %50 indirimli olarak kayıt yaptırabilmeyi sağlamaktadır."

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Yatay Geçiş

Öğrenciler, "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi" uyarınca yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçişler "genel not ortalamasına göre" ve "merkezi yerleştirme puanına göre" yapılabilmektedir. Öğrencinin başvuru yapabilmesi için yönetmelik ve yönergede belirtilen koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır.

Yatay geçişlerde burs ve indirim olanakları Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi'nin 10. Maddesi'nde belirtilmiş olup, kurumlararası merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte başvurduğu Üniversitemiz programının %50 indirimli taban puanı ve üzeri puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) eğitimi süresince %50 indirim verilmektedir.

Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.