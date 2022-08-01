Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Çankaya Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Çankaya Üniversitesi öğrenci toplulukları...

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Çankaya Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Amatör Yazarlar Topluluğu

ACM Çankaya Topluluğu (Association for Computing Machinery)

Atatürk İlkeleri, Tarih, Araştırma ve Kültür Topluluğu

Bankacılık ve Finans Topluluğu

Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu

Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu

Bisiklet Topluluğu

Blockchain Topluluğu

Çankaya Alive Topluluğu

Capoeira Topluluğu

Cyber Bees Topluluğu

Çankaya Çeviri Topluluğu

Çankaya Genç Girişimciler Topluluğu

Çankaya İnsansız Araç Topluluğu

Çankayalı Fenerbahçeliler Topluluğu

Dans Topluluğu

Dijital Oyunlar ve Elektronik Sporlar Topluluğu

Dil ve Edebiyat Topluluğu

Ekonomi Topluluğu

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Topluluğu

Endüstri Mühendisliği Topluluğu

Engelsiz Çankaya Topluluğu

Etik ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu

Future Tech Topluluğu

Game Developers Topluluğu

Gastronomi ve Degüstasyon Topluluğu

Genç Kızılay Topluluğu

Genç TEMA Topluluğu

Genç Yeşilay Topluluğu

Google Developer Student Topluluğu

Halk Dansları Topluluğu

HaySev (Hayvanseverler) Topluluğu

Hukuk ve Edebiyat Topluluğu

Hukukta Gelişim ve Kariyer Topluluğu

İç Mimarlık Topluluğu

İletişim Topluluğu

İngiliz Edebiyatı ve Kültür Çalışmaları Topluluğu

IEEE Topluluğu (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

ISN Çankaya Topluluğu (International Student Network)

IACES Çankaya LC Topluluğu (International Association of Civil Engineering Students)

Kampçılık ve Doğa Sporları Topluluğu

Kent Çalışmaları Topluluğu

Kişisel Gelişim ve Kariyer Topluluğu

Kişisel Verilerin Korunması Topluluğu

Kültür Sanat Topluluğu

Makine Topluluğu

Matematik Topluluğu

Mekatronik Topluluğu

Mimarlık ve Tasarım Topluluğu

Motosiklet Topluluğu

Mölkky Spor Topluluğu

Topluluğu Münazara Topluluğu

Müzik Topluluğu

Perspektif Topluluğu

Psikoloji Topluluğu

Radyo ve Yayın Topluluğu

Satranç Topluluğu

Sinema Topluluğu

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu

SON Topluluğu (Startup, Organization and Network)

SOYDAT Topluluğu (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma)

Sualtı Topluluğu

Sürdürülebilir Kalkınma Topluluğu

Tiyatro Topluluğu

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Topluluğu

Toplumsal Dayanışma Topluluğu

Toplumsal Duyarlılık ve Ombudsmanlık Topluluğu

Türk Müziği Topluluğu

Türk Tarih Platformu Topluluğu

ultrAslan UNI Çankaya Topluluğu

Uluslararası Strateji ve Araştırma Topluluğu

Uluslararası Ticaret Topluluğu

UNIBJK Çankaya Topluluğu

Uzak Doğu Dilleri ve Kültürleri Topluluğu

Yapay Zeka ve Robotik Topluluğu

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Çankaya Üniversitesi tarafından verilen bilgiler şu şekildedir:

Çankaya Üniversitesi, Türkiye'nin kalbi Başkent'te, insan hakları bilincinin yükseltilerek ortak bir anlayışın oluşmasına katkı vereceği, uluslararasılaşmanın sağlanacağı, bilim ve teknolojinin üretilmesi ve kullanılmasında öncü; personeli, öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Üniversite olmayı sürdürmek vizyonuyla Sıtkı Alp Eğitim Vakfı (SAEV) tarafından 5 Kasım 1997 yılında eğitime başladı.

Adını Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinde önemli bir yere sahip Çankaya ilçesinden alan Üniversitemiz, binlerce öğrencisi ve mezunuyla Türk yükseköğreniminin lokomotif kurumları arasında yer almaktadır.

Kurumların sağlam temeller üzerinde yükselmeleri, onların geleneklerine bağlı olmaları ile mümkündür. Gelenek, zaman, sabır ve bilinç ile oluşur. Kurulduğu 1997 yılından bu yana kendi geleneğini oluşturan Üniversitemiz, çağı yakalayan, zamanın gelişmelerine ayak uyduran, bilimin evrensel ilkelerine sadık kalarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZE NASIL YERLEŞEBİLİRSİNİZ?

Üniversitemizi tercih eden adaylar, programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yerleştirilir. Kayıtlar, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

ÖĞRETİM DİLİ

Çankaya Üniversitesinin öğretim dili %100 İngilizcedir. Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Türkçe eğitim vermektedir. Yabancı dil bilgisi yeterli olmayan öğrencilerimiz, bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmektedir.

AKADEMİK PROGRAMLAR

Çankaya Üniversitesinde 24 bölüme sahip 5 fakülte, 28 yüksek lisans ve 10 doktora programına sahip 2 enstitü, 4 programa sahip 2 meslek yüksekokulu ve İngilizce eğitimini destekleyen Yabancı Diller Bölümü bulunmaktadır.

AKADEMİK YIL

Çankaya Üniversitesinde bir akademik yıl; güz (birinci yarıyıl) ve bahar (ikinci yarıyıl) yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşmaktadır. Akademik yıl, final haftaları hariç 14 hafta sürmektedir. Dersler, dönemlik olarak düzenlenmektedir. Yoğunlaştırılmış bir süreç olan yaz öğretimi 7 hafta sürmektedir.

Hukuk Fakültesi lisans programında ise yıllık sistem uygulanmaktadır. Yıllık sistemde birinci ve ikinci dönem yoktur. Öğrenciler yılın ilk yarısının sonunda vize sınavına girmektedirler. İkinci yarıyıl sonunda ise final sınavları yapılmaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik geçemedikleri dersler için bütünleme sınavı yapılmaktadır.

YAZ ÖĞRENİMİ

Yaz öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz aylarında yapılan bir eğitim olup, yaz öğrenimi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermek ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamaktır. Yaz öğrenimi ücrete tabi olup, ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz öğreniminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir."Üniversitemiz programlarına ÖSYS ile burslu ve %50 indirimli yerleşen öğrencilere (Hazırlık Sınıfı hariç) tanımlı yaz öğrenimi bursu verilmekte olup, belirtilen burs yaz öğreniminde açılan derslerden en çok 2 tanesine burslu ve %50 indirimli olarak kayıt yaptırabilmeyi sağlamaktadır."

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Yatay Geçiş

Öğrenciler, "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi" uyarınca yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçişler "genel not ortalamasına göre" ve "merkezi yerleştirme puanına göre" yapılabilmektedir. Öğrencinin başvuru yapabilmesi için yönetmelik ve yönergede belirtilen koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır.

Yatay geçişlerde burs ve indirim olanakları Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi'nin 10. Maddesi'nde belirtilmiş olup, kurumlararası merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte başvurduğu Üniversitemiz programının %50 indirimli taban puanı ve üzeri puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) eğitimi süresince %50 indirim verilmektedir.

Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.