Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Başlıyor

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Emeği Festivali, 6. kez düzenleniyor. Festivalde 200 kadın el emeği ürünleri sergilenecek ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, konserler de festival kapsamında gerçekleştirilecek.