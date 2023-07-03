Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Başlıyor
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Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Emeği Festivali, 6. kez düzenleniyor. Festivalde 200 kadın el emeği ürünleri sergilenecek ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, konserler de festival kapsamında gerçekleştirilecek.
Çankaya Belediyesinin kadınlara gelir desteği amacıyla hayata geçirdiği "Kadın Emeği Festivali" bu yıl 6. kez Başkentlilerle buluşacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında 7, 8, 9 Temmuz'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilecek festivalde yaklaşık 200 kadın el emeği ürünlerini sergileyecek.
Stantların 12.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı festivalde 8-9 Temmuz tarihlerinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.
Festival kapsamında 7 Temmuz saat 19.30'da Alice Project, 8 Temmuz saat 19.30'da I-Pop, 9 Temmuz saat 19.30'da Eylül Soylu ve Neoband konserler verecek.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de festivale ilişkin açıklamasında, Çankayalı kadınların ekonomisine destek için çok sayıda proje ve etkinliği hayata geçirdiklerini belirtti.