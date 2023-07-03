Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Emeği Festivali, bu yıl 6. kez Başkentlilerle buluşuyor. 7, 8, 9 Temmuz'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenecek festival, konser, gösteri ve çocuklar için etkinliklere ev sahipliği yapacak.

200 kadının el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulacağı festival kapsamında 3 konser, çocuklar için eğlenceli gösteriler ve etkinlikler 3 gün boyunca Çankayalılarla buluşacak. Stantlar 12.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde ise 13.00-17.00 saatleri arasında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Çankayalı kadınların ekonomisine destek için çok sayıda proje ve etkinliği hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Alper Taşdelen, "Kadınları her alanda güçlendirmek, eşit imkan ve hizmetler sağlamak amacıyla farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi Temmuz ayının ilk haftasında altıncı kez Kadın Emeği Festivali'ni düzenleyeceğiz. Bu festival ile kadınlarımıza büyük ölçüde gelir desteği sağlıyoruz. Çünkü Çankaya Belediyesi kadınların ve çocukların belediyesidir" dedi.