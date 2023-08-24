Çankaya Belediyesi 5 Bin 509 Yapının Yıkımını Tamamladı

Çankaya Belediyesi, 2015 yılından bu yana ilçe genelinde kaçak, ruhsatsız, tehlike arz eden ve herhangi bir mühendislik hizmeti almamış 5 bin 509 yapının 4 bin 793'nün yıkımını tamamladı. Deprem tedbirleri kapsamında çalışmalarını hızlandıran ekipler, 2022 ve 2023'ün ilk sekiz ayında 1025 tehlikeli yapının da yıkımını gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi, 2015 yılından bu yana ilçe genelinde kaçak, ruhsatsız, tehlike arz eden ve herhangi bir mühendislik hizmeti almamış 5 bin 509 yapının 4 bin 793'nün yıkımını tamamladı. "Sağlıklı Yapılaşan Çankaya" hedefi doğrultusunda deprem tedbirleri kapsamında çalışmalarını hızlandıran ekipler, 2022 ve 2023'ün ilk sekiz ayında 1025 tehlikeli yapının da yıkımını gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi planlı ve sağlıklı bir kent için yapılaşma ve yıkım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri 2015 yılından bu yana Çankaya genelinde kaçak, ruhsatsız, tehlike arz eden ve herhangi bir mühendislik hizmeti almamış 5 bin 509 yapının 4 bin 793'nün yıkımını tamamladı.

Kalan yapıların takibi ve yıkımı plan takvimine alınırken; deprem tedbirleri kapsamında çalışmalarını hızlandıran ekipler, 2022 yılında ve 2023'ün ilk sekiz ayında bin 25 tehlikeli yapının yıkımını gerçekleştirdi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımların ardından Çankaya genelinde daha planlı ve sağlıklı yapılaşmanın da önü açılmış oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçeyi Türkiye'nin en gelişmiş, en sağlıklı kentleşmiş ilçesi haline getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. 2015 yılından itibaren tehlikeli yapı ve gecekondu yıkım çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Başkan Taşdelen, şöyle konuştu:

"ÇARPIK YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇTİK"

"Amacımız çarpık yapılaşmanın önüne geçerek ilçemizi daha da güzel hale getirmek. Hızlı kentleşme, altyapı eksikliği ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu haline gelen tehlikeli yapılar ve gecekondular hızla yıkılıyor. Eskimiş, tehlike arz eden ve terk edildiği için kötü niyetli kullanımlara açık hale gelmiş yapılar başta olmak üzere belediye komisyonunca tespiti yapılmış, yıkım kararı çıkan tüm gecekonduların yıkım işlemlerini bir yıl içinde tamamlayacağız."