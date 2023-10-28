Canını hiçe saydı, hareket halindeki araca benzin doldurdu

TOKAT - Tokat'ta iki vatandaş LPG yakıtı biten araçlarıyla canlarını hiçe sayarak hareket halindeyken kaputun üzerine çıkıp benzin yüklediler.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tokat'ın Turhal ilçesi Tokat- Amasya karayolunda gerçekleşti. Kimliği tespit edilemeyen kişiler LPG yakıtları bitince gaz istasyonuna benzinle gitmek istedi, araçlarının yakıt pompası da çalışmayınca akıllara durgunluk veren bir çözümle istasyona kadar gitmeyi başardılar. Canlarını hiçe sayan çılgınlardan biri aracın motor kaputunu açarak üzerine oturdu, seyir halindeki aracın motor kısmına elleriyle benzin döktü. Yanma ve düşüp ölme riskini göze alan kişileri görenlerin yürekleri ağızlarıma geldi. Buldukları tehlikeli çözümle yakıt istasyonuna ulaşan iki kişi bu anları cep telefonuyla da kaydetmeyi ihmal etmedi.