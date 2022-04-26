Canıma Minnet sözleri! Sakiler - Canıma Minnet şarkı sözleri nelerdir? Serdar Ortaç 'Canıma Minnet' şarkı sözleri ve detaylar...
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Sakiler'in yeni şarkısı Canıma Minnet Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 25 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Canıma Minnet sözleri nelerdir? Sakiler - Canıma Minnet şarkı sözleri ve bilgiler haberimizde...
Söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait olan Canıma Minnet şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANIMA MİNNET ŞARKI SÖZLERİ
Aşk yalanı sever, acıyı sever, yürek kanatır,
Sen acıyı bırak, gelen gideni elbet aratır.
Güz sana göre mi, o aşkımızın bitiş töreni,
Bak içim yanıyor, yürek eriyor, gittin gideli.
***
Kalp ömür boyu sevmez, aşka küstüreni,
Beni küstürdün aşka, Allah istemedi.
Üzmüyor beni artık terk edip gidişin,
Tehdit ettiğin anda, bittin benim için
***
Yazdığın mektupları, teker teker yakacakmış
Çektiğim mesajları okumadan atacakmış,
Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış.
Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet.
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