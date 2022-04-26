Canıma Minnet sözleri! Sakiler - Canıma Minnet şarkı sözleri nelerdir? Serdar Ortaç 'Canıma Minnet' şarkı sözleri ve detaylar... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Canıma Minnet sözleri! Sakiler - Canıma Minnet şarkı sözleri nelerdir? Serdar Ortaç 'Canıma Minnet' şarkı sözleri ve detaylar...

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Canıma Minnet sözleri! Sakiler - Canıma Minnet şarkı sözleri nelerdir? Serdar Ortaç 'Canıma Minnet' şarkı sözleri ve detaylar...

Sakiler'in yeni şarkısı Canıma Minnet Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 25 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Canıma Minnet sözleri nelerdir? Sakiler - Canıma Minnet şarkı sözleri ve bilgiler haberimizde...

Söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait olan Canıma Minnet şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANIMA MİNNET ŞARKI SÖZLERİ

Aşk yalanı sever, acıyı sever, yürek kanatır,

Sen acıyı bırak, gelen gideni elbet aratır.

Güz sana göre mi, o aşkımızın bitiş töreni,

Bak içim yanıyor, yürek eriyor, gittin gideli.

***

Kalp ömür boyu sevmez, aşka küstüreni,

Beni küstürdün aşka, Allah istemedi.

Üzmüyor beni artık terk edip gidişin,

Tehdit ettiğin anda, bittin benim için

***

Yazdığın mektupları, teker teker yakacakmış

Çektiğim mesajları okumadan atacakmış,

Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış.

Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet.

Haberler.com - Gündem

Şarkı Sözü, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title