Tv8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem dizisi ilk yayınlandığı günden beri heyecanla takip ediliyor. Kısa sürede büyük izleyici kitlesine hakim olan Canım Annem dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Canım Annem yeni bölüm ne zaman? Canım Annem 186.bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

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CanımAnnem yeni bölüm ne zaman? sorusu merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen günlük dizisi Canım Annem büyük izleyici kitlesine sahip. Hafta içi her gün yayınlanan dizinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, CanımAnnem yeni bölüm ne zaman? Canım Annem 186.bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

CANIM ANNEM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Canım Annem dizisi hafta içi her gün saat 12.45'te Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 14 Kasım günü ekranlara gelmemesinin sebebi hakkında bir açıklama gelmedi. 13 Kasım günü Taksim'de gerçekleşen hain saldırı nedeniyle ekranlarda olmadığı düşünülüyor. Tahmini olarak dizinin 15 Kasım günü ekranlara gelmesi bekleniyor.