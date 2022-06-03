Canım Annem oyuncuları kimler? TV8'in yeni dizisi Canım Annem oyuncuları kimler? - Haberler

Stellar Yapım ve Saran Studios imzalı, ilk bölümü 14 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Tahtalıoğlu Pertez ve Emrah Şendur'un üstlendiği, başrollerini Selin Sezgin, Erol Gedik ve Gece Işık Demirel'in paylaştığı dram türündeki günlük yayımlanan Türk televizyon dizisi Canım Annem oyuncuları kimdir? Canım Annem oyuncu kadrosunda kimler var? Canım Annem başrol oyuncuları kim? Cemre, Murat, Zeynep, Sümbül, Hatice, Adil gerçek adı ne? İşte sıkça araştırılan Canım Annem oyuncu kadrosu ve dizinin konusu...

CANIM ANNEM DİZİSİNİN KONUSU

Annesini çok seven masum bir kız olan Zeynep'in kalbi doğuştan deliktir. Bir gün annesi Cemre, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeder. Ancak bunu Zeynep'e söylemezler çünkü küçük kızın kalbi bu üzüntüyü kaldıracak kadar güçlü değildir.

Cemre ölürken ağır iftiralara uğrar. Bu iftiralar yüzünden, eşine çılgınlar gibi aşık olan Murat Cemre'den nefret etmeye başlar. Oğlunu her zaman Melek ile evlendirmek isteyen Murat'ın annesi için ise uygun şartlar oluşmuştur. Zeynep, annesinin öldüğü haberini ve babasının Melek'le evleneceği haberini alınca kendinden geçer.

CANIM ANNEM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Canım Annem dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizi çekimleri Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarda yapılıyor.

CANIM ANNEM SAAT KAÇTA?

TV8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem, hafta içi her gün 14:45'te yayınlanıyor.

CANIM ANNEM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Selin Sezgin - Cemre

Erol Gedik - Murat

Gece Işık Demirel - Zeynep

Dilara Büyükbayraktar - Melek

Belma Mamati - Sümbül

Funda Eskioğlu - Hatice

Metin Yıldırım - Adil

Emin Önal - Rüstem

Faruk Pakiş - Kerem

Serdar Yıldırım - Furkan

Cansın Mısırlı - Sinem

Özlem Savaş - Asude

CANIM ANNEM OYUNCULARI

Canım Annem dizisinin oyuncuları arasında; Erol Gedik, Selin Sezgin, Özlem Savaş, Faruk Pakiş, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Kayra Zabçı, Emin Önal, Funda Eskioğlu, Jülide Güven, Yavuz Pekdiker, Belma Mamati, Nihan Tüfekçioğlu, Metin Yıldırım, Cansın Mısırlı ve Gece Işık Demiral yer alıyor.

Erol Gedik (Murat)

24 Eylül 1980 doğumu olan Erol Gedik Canım Annem dizisinin erkek oyuncularından biri olacak. Kanıt, Hakan: Muhafız ve Küçük Sırlar dizisinde yer alan Erol Gedik ilk kez başrol olarak bir dizi de yer alacaktır.

Canım Annem dizisinde Murat Zeynep'in babasıdır. Eşi Cemre ile mutlu bir evlilikleri varken annesi Cemre'ye iftira atar. Murat eşinin kendini aldattığını düşünürken Cemre bir trafik kazasında ölür; Murat eşi Cemre'den nefret etse de kızı Zeynep kalp hastasıdır. Murat kızına annesinin öldüğünü söylemez ve ona çok benzeyen Nazlı'yı işe alır. Nazlı gerçekleri bilmese de Cemre ile ikiz kardeştir.

Selin Sezgin (Cemre- Nazlı )

Elif dizisinde hayat verdiği Melek karakteri ile tanınan Selin Sezgğn 1990 Ankara doğumludur ve 32 yaşındadır. Canım Annem dizisinin kadın başrol oyuncusu olan Selin Sezgin güzelliği ile dikkat çekecek.

Cemre Murat'ın eşi Zeynep'in de annesidir. Cemre bir kaza da ölür; Cemre ölmeden önce namusu ile ilgili bir iftiraya uğrar. Eşi Murat da bu iftiraya inanır. Cemre'nin Nazlı isminde hiç görüşmediği bir ikiz kardeşi vardır. Cemre'yi doktor bir aile evlatlık almıştır. Cemre gerçek ailesini bulamadan ölür.

Nazlı Cemre'nin ikiz kardeşidir. Maddi sıkıntılar yaşayan Nazlı da ikiz kardeşi Cemre gibi başka bir evde evlatlıktır. Nazlı'nın kaderi ise evlatlık verildiği aile çok fakirdir. Nazlı ikiz kardeşinin eşi Murat ile karşılaşır. Murat ona kızı Zeynep kalp ameliyatı olana kadar yanlarında olmasını Zeynep'e annelik yapmasını; kız kardeşi Cemre'nin yerine geçmesini ister.

Gece Işık Demiral (Zeynep)

Zeynep Cemre'nin güzeller güzeli bir kızdır. Kalp hastalığı olan Zeynep'in çok üzüldüğünde hastalığı nüks etme ihtimali vardır. Bu nedenle de Zeynep'e annesi Cemre'nin kaza geçirdiği söyleyemezler. Zeynep babaannesinin konuşmasını duyar ve babaannesinin babasını Melek denen kadın ile evlendireceğini duyar ve çok üzülerek atak geçirir.

Dilara Büyükbayraktar (Melek)

Sungurlar ve Şefkat Tepe gibi dizilerin kadın başrol oyuncusu olan Dilara Büyükbayraktar Canım Annem dizisinde de başrolde yer alacak.

Melek Murat'a aşık bir kadındır. Murat onun teklifini beri çevirmiş ve Cemre ile evlenmiştir. Melek'te Amerika'ya giderek başka bir adam ile evlenmiştir; ancak Murat'ı hiç bir zaman unutmamıştır. Melek yıllar sonra kızı Sinem ile Türkiye'ye döner. Melik eşinden ayrılmış; Murat'ın eşi Cemre de ölmüştür. Bu Melek için iyi bir fırsattır. Cemre Murat'ın otelinde işe girecektir.

Cansın Mısırlı (Sinem)

Sinem Melek'in kızıdır. Annesinden sevgi ve ilgi göremez. Sinem sıcak bir aile özlemi duyan akıllı bir kızdır. Sinem sıcak aile özlemini konakta arayacak.

Özlem Savaş (Asude)

Özlem Savaş Canım Annem dizisinde ikiz çocukların annesi olarak ekranlarda yer alacak. Canım Annem oyuncuları arasında yer alacak Özlem Savaş ilk kez başrolde yer alacak.

Canım Annem dizisinde Melek Murat'ın annesidir. Gelini Cemre'yi hiç bir zaman oğlu Murat'a uygun bulmamıştır. Bu nedenle de Cemre'den kurtulmak ister ve gelini ile oğlunu ayırmak için gelinine iftira atar. Oğlunun Melek ile evlenmesini ister.

Serdar Yıldırım (Furkan)

Almanya da bir çok farklı projede yer alan Serdar Yıldırım Türkiye'de de Canım Annem dizisinde yer alacak. 1984 doğumlu yakışıklı oyuncu 38 yaşında.

Furkan Murat'ın yakın arkadaşıdır; aynı zamanda Murat'ın şirketinde yöneticidir. Güvenilir; akıllı mantıklı bir adamdır.

Jülide Güven (Nazlı'nın üvey Annesi)

Yavuz Pekdiker (Nazlı'nın Üvey Babası)

Kayra Zabçı (Nazlı'nın Üvey Kız Kardeşi)

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Yasemin karakteri ile yer alan Kayra Zabcı Tv8'in günlük dizisi Canım Annem oyuncularından.

Emin Önal (Rüstem)

Rüstem Nazlı ile evlenmek isteyen aşık bir adamdır; ancak Nazlı'yı elde etmek isterken kendini kaybeder ve kötü bir adam olur.

Funda Eskioğlu (Murat'ın Hizmetlisi)

Belma Mamati (Sümbül)

Sümbül Nazlı'nın üvey annesidir.

Nihan Tüfekçioğlu

Metin Yıldırım

Faruk Pakiş

15 Temmuz'u anlatan Mahrem dizisinde yer alan ve tanınan Faruk Pakiş Mahrem dizisinde de yer alacak. Süleyman Demirel Üniversitesinde Kamu Yönetimi mezunu olan ve Canım Annem dizisinde başrolde yer alacak Faruk Pakiş Uludağ Limonata Reklamında yer alarak tanınmıştır. Uygur Sanat Ti·yatrosunda oyunculuk becerilerini geliştirmiştir.

Emre Atılgan

Emre Atılgan kimdir? Oyuncu olan Emre Atılgan ilk olarak Canım Annem dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. Emre Atılgan sportif bir vücuda sahiptir. Daha önce modellik yapmaktadır.

Canım Annem Melih

Canım Annem dizisinde Melih yakışıklı bir doktordur; gizliden Cemre'ye aşıktır. Cemre'nin üvey babasının öğrencisidir.

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