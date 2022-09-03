Hafta içi her gün izleyicileri ile buluşan Canım Annem dizisi, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilen konular arasında Canım Annem fragmanı yayınlandı mı? Sorusu da yer alıyor. Peki, Canım Annem fragman yayınlandı mı? Canım Annem yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canım Annem yeni bölüm fragmanı izle!

5 Eylül Pazartesi günü izleyicileri ile buluşacak olan Canım Annem 135. Bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Senaryosu ve oyunculukları ile izleyenlerin beğenisini kazanmayı başaran dizinin 135. Bölümü 5 Eylül günü Tv8 kanalında izleyicileriyle buluşacak. Peki, Canım Annem fragman yayınlandı mı? Canım Annem yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canım Annem yeni bölüm fragmanı izle!

CANIM ANNEM FRAGMANI

Merak edilen Canım Annem dizisinin fragmanı 1 Eylül tarihinde izleyicileri ile buluştu. Fragmanı yayınlanan dizinin 135. Bölümü 5 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek.

CANIM ANNEM DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Canım Annem dizisi, hafta içi her gün saat 12:45'de Tv8 ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor.

CANIM ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosunda; Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker yer alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez yapacak.