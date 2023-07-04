Tv8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem dizisi ilk yayınlandığı günden beri heyecanla takip ediliyor. Kısa sürede büyük izleyici kitlesine hakim olan Canım Annem dizisi hakkında Canım Annem final mi yapıyor? Canım Annem bitti mi, neden yok? Canım Annem ne zaman, neden final yapıyor? soruları aratılıyor.

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CANIM ANNEM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sezon finali yapacağı konuşulan TV8 ekranlarının iddialı günlük dizisi Canım Annem için final kararı verildi. Dizi 350. bölümde ekran macerasını noktalayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrolleri Selin Sezgin, Erol Gedik, Özlem Savaş, Gece Demirel ve Birhan Tut'un paylaştığı dizinin yönetmenliğini Ece Tahtalıoğlu Pertez ve Tuğçe Küçükkalıpçı yönetiyor. İnci Gülen'in yapımcılığını üstlendiği Stellar Yapım imzalı dizinin yerine nasıl bir proje geleceği ise merak konusu oldu.