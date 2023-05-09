Canım Annem 291. Bölüm FragmanıBir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de!

Canım Annem 291. Bölüm Fragmanı

Bir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de!

Yapım: Stellar Yapım ve Saran Studios

Oyuncu Kadrosu

Cemre : Selin Sezgin

Murat: Erol Gedik

Zeynep: Gece Işık Demirel

Melek: Dilara Büyükbayraktar

Rüstem: Emin Önal

Sümbül: Belma Mamati

Hatice: Funda Eskioğlu

Adil: Metin Yıldırım

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