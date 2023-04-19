Canım Annem 277. Bölüm Fragmanı
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Canım Annem 277. Bölüm FragmanıBir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de!
Canım Annem 277. Bölüm Fragmanı
Bir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de!
Yapım: Stellar Yapım ve Saran Studios
Oyuncu Kadrosu
Cemre : Selin Sezgin
Murat: Erol Gedik
Zeynep: Gece Işık Demirel
Melek: Dilara Büyükbayraktar
Rüstem: Emin Önal
Sümbül: Belma Mamati
Hatice: Funda Eskioğlu
Adil: Metin Yıldırım
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Kaynak: DailyMotion.com / TV