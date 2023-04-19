Canım Annem Haftalık Tanıtım
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Canım Annem Haftalık TanıtımCanım AnnemDoğuştan kalbi delik olan Zeynep, annesi Cemre'ye çok düşkün bir çocuktur.
Canım Annem Haftalık Tanıtım
Canım Annem
Doğuştan kalbi delik olan Zeynep, annesi Cemre'ye çok düşkün bir çocuktur. Bir gün Cemre kaza geçirir ve ölür. Kalbi bu üzüntüyü kaldıramayabilir diye Zeynep'e annesinin öldüğünü söyleyemezler. Öte yandan Cemre ölürken büyük bir iftiraya uğramıştır ve bu iftiralara inanan kocası Murat, çok sevdiği Cemre'yi artık nefretle anmaktadır. Murat'ın annesi oğlunu, hep evlenmesini arzuladığı Melek ile evlendirmek için şimdi tam vakti olduğunu düşünür.
Zeynep annesinin öldüğünü öğrendiği gece babasının Melek ile evlendirilmek istediğini de öğrenir ve kriz geçirir. Zeynep'in kalbi durmak üzereyken, bir mucize gerçekleşir. Zeynep'in karşısına annesine ikizi kadar benzeyen Nazlı çıkar. Son anda Zeynep'in hayatı kurtulmuştur ve ona anne diye sarılır. Murat şimdi kızı için, nefret ettiği eşine tıpatıp benzeyen Nazlı'ya, Zeynep kalp ameliyatı olana kadar kiralık annesi olmasını teklif eder. Nazlı ve Cemre'nin ikiz kardeşler olduğunu, Nazlı dahil kimse bilmemektedir. Belki de kader Nazlı'yı bu hakikati öğrensin diye oraya göndermiştir.
Bir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de!
Yapım: Stellar Yapım ve Saran Studios
Oyuncu Kadrosu
Cemre: Selin Sezgin
Murat: Erol Gedik
Zeynep: Gece Işık Demirel
Melek: Dilara Büyükbayraktar
Rüstem: Emin Önal
Sümbül: Belma Mamati
Hatice: Funda Eskioğlu
Adil: Metin Yıldırım
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