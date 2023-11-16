Samsun'un Canik Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım 2023 olduğunu duyurdu. Mükelleflere çağrıda bulunan belediye, ödeme seçeneklerini de açıkladı.

Canik'te emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitleri 30 Kasım 2023 tarihine kadar ödenebilecek

Canik'te emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitleri 30 Kasım 2023 tarihine kadar ödenebilecek.

Samsun'un Canik Belediyesi ; emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin son günü 30 Kasım 2023 olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu.

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2023 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2023 Perşembe günü mesai bitiminde son bulacaktır" ifadelerine yer verildi.

7/24 ödeme imkanı

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, mükelleflerin emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri ödemelerini 30 Kasım 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden, Canik Belediyesi resmi internet adresinde yer alan e-Belediye ve iletişim bölümünde yer alan iban numarasına EFT, havale yoluyla veya Canik Belediyesi Mobil Uygulama üzerinden 7 gün 24 saat kolaylıkla güvenli bir şekilde yapabileceği belirtildi. Açıklamada, mükelleflerin belirtilen son ödeme tarihine kadar belediye hizmet binası içerisinde bulunan tahsilat servisinden mesai saatleri içerisinde vergi ödemelerini gerçekleştirebileceği, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için belirtilen süre içerisinde ödeme yapmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "30 Kasım 2023 tarihlerine kadar toplanacak olan emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitlerinin ödenmesi konusunda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ederiz. İlçemizin gelişimine katkı sağlamak için vergi ödemelerini yapmayı unutmayalım" ifadelerine de yer verildi. - SAMSUN