Yıllar önce katıldığı "Gelinim Olur musun?" yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde Esra Erol'un ekibinde muhabirlik yapan Caner Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu. Peki, Caner Toygar evlendi mi? Caner Toygar kiminle evleniyor, sevgilisi kim? Gelinim Olur musun Caner Toygar evlendi mi?

2004 yılında yayınlanan Gelinim Olur musun? yarışmasında Tülin ile yaşadığı aşkla tanınan ve sonrasında Gülben Ergen'in programında kafasında bardak kırarak hafızalara kazınan Caner Toygar, özel hayatıyla gündem oldu. Peki, Caner Toygar evlendi mi? Caner Toygar kiminle evleniyor, sevgilisi kim? Gelinim Olur musun Caner Toygar evlendi mi?

CANER TOYGAR EVLENDİ Mİ?

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu. Paylaşımında hiçbir detay vermeden sadece "Ve evleniyorum" yazan Toygar'ın kiminle birlikte olduğu ise henüz bilinmiyor.

EVLİLİĞİ 3 AY SÜRMÜŞTÜ

Caner Toygar, yıllar önce evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile nikah masasına oturmuş ancak evlilikleri kısa sürmüştü. Toygar'ın kendisine şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini iddia eden Kentli, suç duyurusunda bulunmuştu. Davada beraat eden Toygar, 3 ay evli kaldığı Berke Kentli ile boşanmıştı.