Oyuncu Caner Topçu'nun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmlerle tanınan Caner Topçu'nun biyografisi ve detayları haberimizde. Peki, Caner Topçu kimdir? Caner Topçu hangi dizilerde oynadı? Caner Topçu kaç yaşında, nereli? Caner Topçu İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Bilinçsizler filminde Recep karakteriyle ilk olarak kameralar karşısına çıkmıştır. Dönence dizisiyle adından söz ettiren Caner Topçu kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Caner Topçu kimdir? Caner Topçu hangi dizilerde oynadı? Caner Topçu kaç yaşında, nereli? Caner Topçu İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizdedir…

CANER TOPÇU KİMDİR?

Aslen Kastamonulu olan Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. 2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti. Sanatçı, 3 Ekim 2022 tarihinde Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 26.'sı düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.