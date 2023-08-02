Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Caner Tayfur oluyor ve vatandaşlar tarafından Caner Tayfur kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Caner Tayfur kimdir? Emniyet Genel Müdür yardımcısı Caner Tayfur kim? Caner Tayfur hayatı ve biyografisi!

Caner Tayfur kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Caner Tayfur kimdir? Ve Caner Tayfur kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Caner Tayfur kimdir? Emniyet Genel Müdür yardımcısı Caner Tayfur kim? Caner Tayfur hayatı ve biyografisi!

CANER TAYFUR KİMDİR?

Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak göreve atanan Caner Tayfur, 1966 yılında Baybur'ta dünyaya geldi. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. Sırasıyla Sivas, Kilis, Rize, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nde görev yaptı. 29 Haziran 2012 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Tayfur, Isparta Emniyet Müdürü iken, Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Evli ve 2 çocuk babası Tayfur, Fransızca biliyor. Caner Tayfur, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.