Caner Şahin, 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Peki, Caner Şahin kimdir? Caner Şahin kaç yaşında, nereli? Caner Şahin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CANER ŞAHİN KİMDİR?

Caner Şahin, 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini canlandırarak yaşamıştır. Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi yapımlarda yer alan Caner Şahin Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Kartal karakterine hayat vermektedir. Caner Şahin, 1.84 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.

Caner Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Kartal) (TV Dizisi)

2019 – Kardeşler (Ramazan) (Sinema Filmi)

2018 – Nefes Nefese (Salih) (TV Dizisi)

2017 – Tutsak (Bahadır) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Kadir) (TV Dizisi)

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