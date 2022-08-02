Caner Özyurtlu kimdir? Caner Özyurtlu hayatı ve biyografisi! Caner Özyurtlu kaç yaşında, nereli?

Gündemde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Caner Özyurtlu merak konusu oldu. İşte Caner Özyurtlu hakkında merak edilen Caner Özyurtlu kimdir, Caner Özyurtlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CANER ÖZYURTLU BİYOGRAFİ

Doğum tarihi: 23 Mayıs 1986

36yaşında

İstanbul

23 Mayıs 1986'da İstanbul'da doğdu. İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde kuruluşundan itibaren yer almaktadır. Özyurtlu, 2009 yılında ağabeyi Alper Özyurtlu ile birlikte kurdukları "AC Film" yapım şirketinde sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üretmektedir.