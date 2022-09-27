Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Caner Erkin'in milli takım paylaşımı ne? Hamit Altıntop, Caner Erkin ile ilgili ne söyledi?
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Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Pazar günü maç sonrasında Hamit Altıntop'un yaptığı açıklamaların ardından Caner Erkin'in milli takımı bırakıp, bırakmadığı araştırılıyor. Peki, Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Caner Erkin'in milli takım paylaşımı ne? Hamit Altıntop, Caner Erkin ile ilgili ne söyledi?
Uluslar Ligi son iki maçında Lüksemburg ve Faroe Adaları mücadelesi sonrası en çok konuşulan isimler Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop oldu. Altıntop'un Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamaların ardından Fatih Karagümrük ile lige iyi bir başlangıç yapan Caner Erkin'in Milli Takımı bırakıp, bırakmadığı merak konusu oldu. Futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Caner Erkin'in milli takım paylaşımı ne? Hamit Altıntop, Caner Erkin ile ilgili ne söyledi? Caner Erkin, milli takım paylaşımı nedir?
CANER ERKİN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un, Faroe Adaları mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamaları yalanladı.
Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Hamit Altıntop'un açıklamaları ile ilgili şunları kaydetti:
"Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken,dün haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım. Ben Milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakMIŞ!"