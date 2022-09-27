Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Pazar günü maç sonrasında Hamit Altıntop'un yaptığı açıklamaların ardından Caner Erkin'in milli takımı bırakıp, bırakmadığı araştırılıyor. Peki, Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Caner Erkin'in milli takım paylaşımı ne? Hamit Altıntop, Caner Erkin ile ilgili ne söyledi?

Uluslar Ligi son iki maçında Lüksemburg ve Faroe Adaları mücadelesi sonrası en çok konuşulan isimler Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop oldu. Altıntop'un Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamaların ardından Fatih Karagümrük ile lige iyi bir başlangıç yapan Caner Erkin'in Milli Takımı bırakıp, bırakmadığı merak konusu oldu. Futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Caner Erkin'in milli takım paylaşımı ne? Hamit Altıntop, Caner Erkin ile ilgili ne söyledi? Caner Erkin, milli takım paylaşımı nedir?



CANER ERKİN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

HAMİT ALTINTOP, CANER ERKİN İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?