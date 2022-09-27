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Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Caner Erkin'in milli takım paylaşımı ne? Hamit Altıntop, Caner Erkin ile ilgili ne söyledi?

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Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Pazar günü maç sonrasında Hamit Altıntop'un yaptığı açıklamaların ardından Caner Erkin'in milli takımı bırakıp, bırakmadığı araştırılıyor. Peki, Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Caner Erkin'in milli takım paylaşımı ne? Hamit Altıntop, Caner Erkin ile ilgili ne söyledi?

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Uluslar Ligi son iki maçında Lüksemburg ve Faroe Adaları mücadelesi sonrası en çok konuşulan isimler Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop oldu. Altıntop'un Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamaların ardından Fatih Karagümrük ile lige iyi bir başlangıç yapan Caner Erkin'in Milli Takımı bırakıp, bırakmadığı merak konusu oldu. Futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Caner Erkin'in milli takım paylaşımı ne? Hamit Altıntop, Caner Erkin ile ilgili ne söyledi? Caner Erkin, milli takım paylaşımı nedir?

CANER ERKİN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un, Faroe Adaları mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamaları yalanladı.

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Hamit Altıntop'un açıklamaları ile ilgili şunları kaydetti:

"Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken,dün haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım. Ben Milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakMIŞ!"

Caner Erkin milli takımı bıraktı mı? Caner Erkin'in milli takım paylaşımı ne? Hamit Altıntop, Caner Erkin ile ilgili ne söyledi?

HAMİT ALTINTOP, CANER ERKİN İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Hamit Altıntop, Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası, "Kuntz'dan önce yaş ortalamamız 27.5-28'di. Kuntz ile beraber kadro değişti. Burak Yılmaz'ın bırakması büyük kayıp. Telafi etmek kolay değil. Güzel performanslarıyla, golleriyle bir yere taşımış biri. Caner ve Gökhan'ın bırakması... Böyle böyle değişim içindeyiz. Olumlu taraflarına bakalım. Ferdi'yi, Salih Özcan'ı buraya kazandırdık. Hakan Çalhanoğlu farklı bir pozisyonla ön plana çıktı. Cengiz canlandı. Harbiden sorumluluk alıyor, liderlik yapmaya çalışıyor. Merih, Çağlar da sorumluluk alıyor. Çok değerli kalecilerimiz de var. Kalecilerimizi değerlendirdiğinde onların da üstüne koyması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

Hamit Altıntop Stefan Kuntz Milli Takım Caner Erkin Gündem Spor Haberler

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