Caner Erkin (d. 4 Ekim 1988, Balıkesir) sol bek mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Başarılı yıldız oyuncunun hangi takımla anlaştığı ise merak edildi. Arama motorlarında Caner Erkin hangi takıma gitti? Caner Erkin Eyüpspor'la mı anlaştı? soruları araştırılıyor.

Caner Erkin hangi takıma gitti? Caner Erkin Eyüpspor'la mı anlaştı? merak edildi. Caner Erkin şimdiye kadar Zico, Frank Rijkaard, Valeri Gazzaev, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vítor Pereira, Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Erol Bulut gibi teknik direktörler ile çalışmıştır. Peki, Caner Erkin hangi takıma gitti? Caner Erkin Eyüpspor'la mı anlaştı?

CANER ERKİN HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli futbolcu Caner Erkin'i transfer etti. Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, 2023-2024 transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı." denildi.

Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

CANER ERKİN KİMDİR?

2004 yılında Vestel Manisaspor takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu, ilk lig maçına 18 Aralık 2004'te Karşıyaka ile oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. 2005-06 sezonunda Vestel Manisaspor'un Süper Lig'ne çıkmasıyla yavaş yavaş adından söz ettirmeye başlayan Caner, Süper Lig'deki ilk maçına 16 Ekim 2005'te Denizlispor ile oynanan maçta çıktı. İlk golünü ise iki gol birden attığı Malatyaspor karşılaşmasında attı. Vestel Manisaspor ile son maçına 2006-07 sezonunun 17. haftasında çıkan Caner, £3.5M karşılığında PFK CSKA Moskova'ya transfer oldu.

2007-2008 yıllarında CSKA Moskova formasını, Lig, Kupa, Avrupa Kupası ve 7 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere 33 kez giyen Caner Erkin, CSKA Moskova formasıyla iki kez Rusya Kupası şampiyonluğu tattı. 2008-2009 sezonunda, Rusya Premier Liga 7 maç, Uefa Kupası 6 maç toplam 13 maçta (2 asist) performans sergiledi.

Galatasaray

2009-2010

Caner Erkin, 31 Ağustos 2009 tarihinde CSKA Moskova'dan sezon sonunda satın alma opsiyonlu olarak Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Antrenmanlarda gösterdiği performans ile ilk onbire girmeyi başarmıştır. Bir antrenman günü takım arkadaşı Arda Turan ile kavga etmiş ve bu kavga onun takımdan ayrılmasına sebep olmuştur.

Caner Erkin

30 Haziran 2010 tarihinde, Fenerbahçe ile 4 senelik resmi sözleşme imzalamıştır..Fenerbahçe ile ilk golunü Eskişehirspor ağlarına bırakan Caner,İlk lig şampiyonluğunu yaşamıştır. Miroslav Stoch ve İssiar Dia ile forma rekabetine girmiş başarılı bir sezon geçirmiştir. Fenerbahçe sezon sonunda şampiyon olmuş,Caner ilk lig şampiyonluğunu elde etmiştir.Aykut Kocaman tarafından genellikle sol açık mevkiinde görev almıştır.

2011-2012 sezonunda İssiar Dia ve Miroslav Stoch ile forma rekabeti devam etmiştir. Bu sezonda Fenerbahçe forması ile 29 maça çıkan Caner 2 Gol atmıştır.16 Mayıs 2012 tarihinde oynanan Türkiye Kupası finalinde Bursaspor ile Fenerbahçe'nin oynadığı final maçında, 2.dakikada attığı golle takımını öne geçirmiştir. Bu finali 4-0 ile kazanan Fenerbahçe 29 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştür.

2012-13 sezonundan itibaren takım arkadaşı Miroslav Stoch'un formdan düşmesi nedeniyle artık çoğu maça ilk 11'de çıkmayı başarmış ve gösterdiği performans ile kendini ispatlamıştır. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Eskişehirspor maçından ihraç edildi. Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde gruplarda Marsilya'ya, çeyrek finalde de SS Lazio takımına gol atmıştır. Bu sezonda sol açığa geçen Caner güzel bir performans sergilemiş, Fenerbahçe ise bir kez daha Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştür. Issiar Dia'nın takımdan ayrılması, Stoch'un da formdan düşmesi onu ilk 11'e taşımıştır. Caner Erkin Fenerbahçe forması ile 2012-13 sezonunda 53 maça çıkmış 4 gol atmıştır.

Caner Erkin

Teknik direktör Ersun Yanal tarafından sol bekte oynatılmaya başlamıştır ve ilk 11'deki yerini yine korumuştur. Sezonun ilk yarısında sol bek oynamasına rağmen 14 asist 3 golle oynamıştır. İlk yarının son haftasında Kayserispor'a karşı sol çaprazdan kaydettiği gol haftanın golü unvanına layık görülmüştür. 2013-2014 sezonunda 10 asist yaparak Cicinho'nun ardından asist krallığında 2. sırayı Viudez ile paylaşmıştır. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olmuş, Caner Erkin Fenerbahçe forması altında 2. Şampiyonluğunu kazanmıştır. Yeni sezonda Ersun Yanal takımdan ayrılmış yerine İsmail Kartal geçmiştir. Sezon başında Süper Kupa'yı kazanan Caner, İsmail Kartal'ın da vazgeçilmezi olmuş, yaptığı asistler, attığı frikiklerle dikkat çekmiştir. Millî takımda da yerini korumuştur. Fenerbahçe sezon sonunda ligi 2.sırada tamamlamış, Türkiye Kupasında'da yarı final oynamıştır.

2015-2016 sezonunda takımın başına Portekizli teknik adam Vitor Pereira getirilmiştir. Hücuma olan katkısı ve defansif özelliği nedeniyle Vitor Pereira'nında vazgeçilmezi olan Caner, Fenerbahçe'de 3. kaptanlığa getirilmiştir. Bu sezonda ilk golünü 13 Ocak 2016 tarihinde Giresunspor ağlarına sol ayağıyla ceza sahası dışından atmıştır. Başarılı futbolcu 2016-2017 futbol sezonu transfer döneminde Inter'e Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bittiğinden dolayı bedelsiz olarak transfer olmuştur. Teknik direktör değişikliği sebebiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanmıştır.

Caner 2016-2017 sezonunda, 30 Ağustos 2016 tarihinde, Beşiktaş'tan KAP'A yapılan açıklamada; Beşiktaş Futbol A.Ş., Caner Erkin'ın transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. FC İnter kulübü Caner Erkin'in, Beşiktaş'a transfer olduğunu resmi sitesinden açıkladı.Beşiktaş JK'nin transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdiği sol bek Caner Erkin, hava yoluyla İstanbul'a geldi.

Caner Erkin, 31 Ağustos 2016 tarihinde, Fulya'da bulunan Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti.

31 Ağustos 2016 tarihinde, Caner Erkin'in geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varıldığı, bedelsiz olarak 1 yıl Beşiktaş JK'ya kiralandığı KAP'a bildirildi. Satın alma opsiyonu 1.000.000 € olarak, Beşiktaş JK'dedir. Açıklaması yapıldı.

Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda, 3.hafta, 10 Eylül 2016 tarihinde, Vodafone Arena'da oynanan Karabükspor maçında, Caner Erkin'in 26.dk da yaptığı orta da, Cenk Tosun topu ağlara yolladı.Sezon da ilk asistini yaptı. Beşiktaş - Karabükspor'u 3-1 mağlup etti.4.Hafta, 18 Eylül 2016 tarihinde, Manisa 19 mayıs stadyumunda, Akhisar Belediyespor ile karşılaştı. 45.dk da Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada Hugo Rodellega topu kendi ağlarına yolladı.Beşiktaş JK, Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.Süper Ligin 8.Haftasında, 23 Ekim 2016 Tarihinde, Vodafone Arena'da oynanan, Beşiktaş-Antalyaspor maçında 69.dk.da Caner Erkin, Tolgay Arslan'ın yerine oyuna girdi. 81.dk.da sakatlanan Caner Erkin yerini Ömer Şişmanoğluna bıraktı. Beşiktaş-Antalyasporu 3-0 mağlup etti.

Caner Erkin

7 Haziran 2017 tarihinde Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisinin Inter kulübünden alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İlk olarak 22 Aralık 2004 yılında Abdullah Avcı tarafından Türkiye U-17 Millî takımına davet edilmiştir ve ilk maçını bu tarihte oynamış, golünü de atmıştır. 2004 yılında başlayan Millî kariyeri Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19, Türkiye U-21, Türkiye A Milli olarak devam etmiştir. Futbolcu, 2005 yılında U-17 Millî Takım formasını giydiği sırada, U-18 ve U-19 takım formasını da giymiştir.

2006 yılında U-19 seviyesine geldiği dönemde, Türkiye U-21 Millî takım formasınıda giymiştir. Aynı anda iki kademede birden oynayan oyuncu, yine 2006 yılında Türkiye A Millî Takım'a kadar yükselmiş ve kademesi U-19 olmasına rağmen, hem Türkiye U-21 hem de Türkiye A Millî Takım formalarını giymiştir.

2007 yılından 2009 yılına kadar da Türkiye U-21 forması giyen oyuncu beraberinde Türkiye A Millî Takım formasını da giymiştir. Türkiye A Millî formasını ilk kez 26 Mayıs 2006 tarihinde oynanan Türkiye-Gana maçıyla giymiştir. Caner Erkin; Türkiye U-17 formasıyla 19 maçta 8 gol atmış, Türkiye U-18 formasını 3 kere giymiş, Türkiye U-19 formasıyla 7 maçta 4 gol atmayı başarmış, Türkiye U-21 formasını ise 14 kere giymiş 2 gol kaydetmiştir. Genç Millî Takımlar'da toplamda 43 maçta 12 gol kaydetmiştir. Genç Millî Takım adına katıldığı turnuva(lar); 2005 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası ve bu turnuvada dünya dördüncülüğü yaşamıştır.

Türkiye A Millî Futbol Takımı forması ile 17 maç oynamış ve ilk golünü Ukrayna'ya atmıştır.