Fatih Karagümrük oyuncusu olan Caner Erkin'in Karagümrük ile yollarını ayırmasının ardından Caner Erkin'in hangi takıma gideceği merak edildi. Futbolseverlerin aklındaki sorulardan biri ise Caner Erkin Galatasaray'a mı geliyor? oldu. Eski Galatasaraylı oyuncunun adı Galatasaray ile anılmasının ardından Caner Erkin Galatasaray'a mı gidiyor? Caner Erkin hangi takıma gidecek? Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? soruları merak edildi. İşte detaylar.

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Caner Erkin Galatasaray'a mı gelecek? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in şimdi hangi takıma gideceği merak ediliyor. Peki, Caner Erkin Galatasaray'a mı gidiyor? Caner Erkin hangi takıma gidecek? Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek?

CANER ERKİN GALATASARAY'A MI GİDİYOR?

Caner Erkin'in Fatih Karagümrük macerası sona erdi. Spor Toto Süper Lig ekibi Karagümrük, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Boşa çıkan Caner'le, Galatasaray'ın ilgilendiği konuşuluyor. Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Caner bu sezon forma şansı bulduğu 12 karşılaşmada 6 asist üretti. 34 yaşındaki Caner Erkin'in bundan sonraki adresi merak konusu oldu. Caner Erkin'in, Galatasaray'ın gündemine girdiği konuşuluyor. Sol bekte Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan Aslan'da, Caner Erkin transferi kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.