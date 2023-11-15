Galatasaray, sol bek mevkisi için transfere hız verdi. Kazımcan Karataş ve Angelino'dan beklediği katkıyı alamayan Sarı-Kırmızılı takım; Rıdvan Yılmaz ve Uğur Çiftçi'den sonra iki oyuncuyu daha listesine dahil etti. Peki, Caner Erkin Galatasaray'a mı geliyor?

Bu yaz Angelino'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralasa da İspanyol oyuncunun performansından memnun olmayan Galatasaray, devre arası için orta sahanın yanı sıra sol bek de transfer etmek istiyor. Peki, Caner Erkin Galatasaray'a mı geliyor?

CANER ERKİN GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray'da sol bekteki kanama devam ediyor... Geçen sezondan bu yana bu bölgede yedi farklı oyuncu deneyen ve umduğunu bulamayan sarı-kırmızılılar devre arasında sol beke takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın transferdeki diğer bir alternatifi ise sol beke yerli oyuncu takviyesi. Transferin son gününde kiralanan Tanguy Ndombele'den çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılar orta saha için de yerli kontenjanını rahatlatacak hamleler yapmayı planlarken sol beke Caner Erkin'i gündemine geldi.

Brest'in 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklediği sol bek Bradley Locko ve orta sahadaki gelişmelere bağlı olsa da sarı-kırmızılılar, ilerleyen günlerde Caner Erkin için resmi girişimlere başlayabilir. Sarı kırmızılılar, orta sahaya yerli takviyesi yapması durumunda ise sol bekteki tercihini yabancı oyuncudan yana da kullanabilir.