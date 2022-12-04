Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yollarını ayırdı mı merak ediliyor. Caner Erkin Fatih Karagümrük'ten ayrıldı mı? Caner Erkin nereye transfer oldu, hangi kulübe gitti? soruları gündeme geliyor. Peki, Caner Erkin Fatih Karagümrük'ten ayrıldı mı? Caner Erkin nereye transfer oldu, hangi kulübe gitti?

Caner Erkin'in Fatih Karagümrük macerası sona erdi mi ve Caner Erkin nereye transfer oldu, hangi kulübe gittiği merak ediliyor. Caner Erkin Fatih Karagümrük'ten ayrıldı mı? Caner Erkin nereye transfer oldu, hangi kulübe gitti? soruları gündeme geliyor. Caner Erkin Fatih Karagümrük'ten ayrıldı mı? Caner Erkin nereye transfer oldu, hangi kulübe gitti? Detaylar haberimizdedir…

CANER ERKİN FATİH KARAGÜMRÜK'TEN AYRILDI MI?

Caner Erkin'in Fatih Karagümrük macerası sona erdi. Spor Toto Süper Lig ekibi Karagümrük, Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

CANER ERKİN NEREYE TRANSFER OLDU?

Caner bu sezon forma şansı bulduğu 12 karşılaşmada 6 asist üretti. 34 yaşındaki Caner Erkin'in bundan sonraki adresi merak konusu oldu. Caner Erkin'in, Galatasaray'ın gündemine girdiği konuşuluyor. Sol bekte Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan Aslan'da, Caner Erkin transferi kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.