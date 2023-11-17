Candaroğulları Beyliği: Karadeniz'in incisi

Candaroğulları Beyliği, Anadolu'nun kuzeyinde, özellikle Karadeniz bölgesinde önemli bir Türk beyliği olarak tarih sahnesine çıktı. Candaroğulları Beyliği'nin kuruluşu, hüküm süresi, çöküşü ve hükümdarları hakkında detaylar içermektedir.

CANDAROĞULLARI BEYLİĞİNİN KURULUŞU

Candaroğulları Beyliği, Candar Bey tarafından 1292 yılında Samsun çevresinde kuruldu. Beylik, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud'un oğullarından Candar Bey tarafından kurulmuştur.

CANDAROĞULLARI BEYLİĞİNİN HÜKÜM SÜRESİ

Candaroğulları Beyliği, 1292-1461 yılları arasında, yaklaşık 169 yıl boyunca Karadeniz bölgesinde hüküm sürdü. Bu dönemde Candaroğulları, bölgede ekonomik, kültürel ve ticari açıdan önemli bir güç haline geldi.

CANDAROĞULLARI BEYLİĞİNİN ÇÖKÜŞÜ

Candaroğulları Beyliği, 1461 yılında Osmanlı Sultanı II. Mehmed'in Karadeniz'e doğru düzenlediği seferle yıkıldı. Candaroğulları'nın son beyi İsfendiyar Bey, II. Mehmed'e teslim oldu ve beylik Osmanlı topraklarına katıldı.

CANDAROĞULLARI BEYLİĞİ HÜKÜMDARLARI

Candaroğulları Beyliği'nin hükümdarları arasında Candar Bey, Süleyman Bey, İlyas Bey ve İsfendiyar Bey gibi önemli isimler bulunmaktadır. Bu liderler, beyliğin farklı dönemlerinde yönetimde bulunarak tarihlerine damgalarını vurdular.