Candan kardeşler neden tutuklandı ve ne kadar ceza alacakları gündeme geliyor. Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın emniyetteki sorguları tamamlandı. Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandığı merak ediliyor. Peki, Candan kardeşler neden tutuklandı? Bahar ve Nihal Candan ne kadar ceza alacak?

Candan kardeşler neden tutuklandı? Bahar ve Nihal Candan ne kadar ceza alacak?

Örgütün parasını aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşler neden tutuklandı ve Bahar ve Nihal Candan ne kadar ceza alacağı gündeme geliyor. Suçlamaları kabul etmeyen Candan kardeşler, adliyeye sevk edildi. Candan kardeşler neden tutuklandı? Bahar ve Nihal Candan ne kadar ceza alacak? Detaylar haberimizdedir…

CANDAN KARDEŞLER NEDEN TUTUKLANDI?

Nihal ve Bahar Candan'a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın'la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın'ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın'ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın'ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.

Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Bahar Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı. Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın'ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını öne sürdü. Bahar Candan ayrıca, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti.

BAHAR VE NİHAL CANDAN NE KADAR CEZA ALACAK?

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi. Candan kardeşler, polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirti. Bahar Candan'ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihal Candan, Bahar Candan ve İsrafil S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılan Bahar Candan kameralara gülümseyerek polis aracına binerken Nihal Candan da havaya bakarak sorulara cevap vermedi.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 yıl önce İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren Koç'un liderliğini yaptığı çeteyi çökertti. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı ve 90 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Çetede Onur Apaydın'ın liderliğindeki başka bir ekibin de "ucuz araç" sözüyle 13 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Bu çete de polis ekiplerince çökertildi.

Nihal Candan'ın poliste 3, Bahar Candan'ın ise 2 kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri Nihal Candan'ın ismini Gülnihal olarak değiştirdiğini belirledi. Onur Apaydın'ın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları daha sonra Candan kardeşler üzerinden akladığı ileri sürülüyor. Soruşturma kapsamında Hacı İsrafil Sağlam da Kars'ta gözaltına alındı.