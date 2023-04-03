Seçime sayılı günler kala milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ediyor. İbrahim Tatlıses, Candan Erçetin, Onur Akın, Faik Öztürk ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler de farklı partilerden adaylık başvuruları yaptı. Peki, Candan Erçetin hangi partiden aday oldu? Candan Erçetin milletvekili aday adayı mı oldu?

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasının kesinleşmesi sonrasında siyasi partiler de milletvekilliği aday adaylığı için başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Kariyerlerinin yanı sıra siyasete atılma kararı alan ünlü isimler de çeşitli partilerden milletvekili aday adaylığına başvurdu. Merak edilenler arasında ise Candan Erçetin hangi partiden aday oldu? Candan Erçetin milletvekili aday adayı mı oldu? soruları yer aldı.

CANDAN ERÇETİN HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Candan Erçetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.