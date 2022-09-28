Cancer hangi burç? İngilizce'de 'cancer' ne demek?

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CANCER HANGİ BURÇ?

Cancer olarak bilinen bu burç Türkçede 'Yengeç' olarak adlandırılmaktadır. Yengeç burcuna sahip olan kişiler duygusallığı önde tutan kişiler olarak bilinir.

İNGİLİZCE- TÜRKÇE BUÇLAR

Aries: Koç

Leo: Aslan

Sagittarius: Yay

Taurus: Boğa

Virgo: Başak

Capricorn: Oğlak

Gemini: İkizler

Libra: Terazi

Aquarius: Kova

Cancer: Yengeç

Scorpio: Akrep

Pisces: Balık