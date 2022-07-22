Günümüzde tüm hızı ile yazmayı sürdüren yazarın yeni kitapları okuyucuları tarafından merakla takip edilmektedir. Bir çok kişi ise Canan Tan'ın hayatı merak ediyor. Peki, Canan Tan kimdir? Canan Tan kaç yaşında, nereli? Canan Tan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CANAN TAN KİMDİR?

Canan Tan Ankara'da 1951 yılında hayata gözlerini açtı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni okudu. 1971 yılında mezun olarak evlenmeye karar verdi. Evlenerek uzun süre Diyarbakır'da yaşayan yazar, daha sonra İzmir'e yerleşti. 1979 yılında senaryo yarışmasında yazarın kitabı olan Oğlum birincilik ödülüne layık görüldü. Eser sonradan fotoroman olarak çekildi. 1997'de Rıfat Ilgaz Gülmece Öykü Yarışması'nda "İster Mor İster Mavi" adlı eseri birincilik ile ödüllendirildi. 1996 yılında Aziz Nesin anısına düzenlenen mizah öyküsü yarışmasından sonra basılmaya layık görülerek kitaplaştırıldı. Ayrıca Canan Tan bu kitap ile Türkiye'de mizah öykü kitabı yazan ilk kadın yazar oldu. "Çikolata Kaplı Hüzünler" isimli yetişkinler için yazdığı ilk öykü kitabını da 2002 yılında yayımladı.

En büyük başarısını ise 2003 yılında kaleme almış olduğu Piraye adlı eseri ile elde etti. Bu eser Türkiye'de büyük ilgi gördü.

Yeni Asır (İzmir) gazetesi bünyesinde köşe yazarlığı yaptı. Gündelik olayları mizahsı bir dille ele alan yazıları Milliyet Pazar için yazdı. Mimoza dergisinde Çuvaldız, Kazete isimli kadın gazetesinde 'Kazete&Mazete' isimli köşelerde yazılar yazdı. Yazarın hikaye, roman, mizah ve çocuk edebiyatı alanında çok sayıda kitabı ve senaryo çalışmaları bulunmaktadır.

Ondan fazla eseri bulunan yazarın üç tane kitabı üçüncü baskısını yapmıştır. Altı tane kitabının da ikinci baskısı yapılmıştır. Kaleme almış olduğu çoğu kitabı Türk kitap mecrasının çok satan kitapları arasındadır. Günümüzde tüm hızı ile yazmayı sürdüren yazarın yeni kitapları okuyucuları tarafından merakla takip edilmektedir.

ESERLERİ

*Piraye

*En Son Yürekler Ölür

*Alevden Küle Eroinle Dans

* Aşkın Sanal Halleri

*Söylenmemiş Şarkılar

*Çikolata Kaplı Hüzünler

*Yüreğim Seni Çok Sevdi

*Sokaklardan Bir Ali

*İz

* Issız Erkekler Korosu

*Hasret

*Başıbozuk Sevdalar

*Kelepçe

*Ah Şu Uzaylılar

*Beşiktaşım Sen Çok Yaşa

*Fanatik Galatasaraylı

*Arkadaşım Pasta Panda

*Sokakların Prensesi Şima

*Oğlum Nasıl Fenerbahçeli Oldu

*Sevgi Yolu

*Beyaz Evin Gizemi

*Sokaklardan Bir Ali

*Türkiye Benimle Gurur Duyuyor

*İster Mor İster Mavi