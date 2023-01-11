Canan Kaftancıoğlu olayı nedir ve Canan Kaftancıoğlu davasında karar belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılandığı davada sonuç ne olduğu merak ediliyor. Peki, Canan Kaftancıoğlu olayı nedir? Canan Kaftancıoğlu davasında karar belli oldu mu?

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CANAN KAFTANCIOĞLU OLAYI NEDİR?

Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etti. Kaftancıoğlu'nun bu davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğu dair iddialar kamuoyuna yansımış, Yargıtay tarafından CHP İl Başkanlığı düşürülen Canan Kaftancıoğlu 14 Nisan 2020'de konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Söz konusu açıklama nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

CANAN KAFTANCIOĞLU DAVASINDA KARAR BELLİ OLDU MU?

Söz konusu davada bugün karar duruşması yapıldı. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Kaftancıoğlu'nun beraatine karar verdi.