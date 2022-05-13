Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı. Bu karar sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kaftancıoğlu, "Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi. Canan Kaftancıoğlu olayı nedir? Canan Kaftancıoğlu'ya ne oldu?

CANAN KAFTANCIOĞLU OLAYI NEDİR?

Bu karar sonrası gözlerin çevrildiği Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Fazıl Say'ın babasının cenazesi için gittiği Ankara'dan İstanbul'a dönüş yolunda haberi aldığını belirten Kaftancıoğlu, "Değerli dostlar, kıymetli yol arkadaşlarım merhaba. Size Ankara-İstanbul yol arasından sesleniyorum. Bugün defnettiğimiz çok kıymetli aydınımız müzikolog ve yazar Ahmet Say'ın cenaze töreninden dönerken Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi sizler gibi bana da ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı, merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki; biz, iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 4 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"İKTİDARDAKİ KÖTÜLÜĞÜ ÖRGÜTLEYEREK GÖNDERECEĞİZ"

Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: "Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuz kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak. Hepinizi kocaman kucaklıyorum"

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