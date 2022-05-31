Canan Kaftancıoğlu neden ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu neden hapse girdi? - Haberler

Canan Kaftancıoğlu neden ceza aldı merak ediliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'da hakkındaki siyasi yasak ve 4 yıl 11 aylık hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na giderek imza attı. İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Peki, Canan Kaftancıoğlu neden ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu neden hapse girdi? İşte detaylar...

CANAN KAFTANCIOĞLU NEDEN CEZA ALDI?

Kaftancıoğlu hakkında Mayıs 2019'da, önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle dava açılmış, Eylül ayında ise beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verilmişti. Dava istinaf mahkemesine taşınmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. İki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

HAKKINDAKİ CEZA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Kaftancıoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden, arayan dostlarıma şunu söylemek isterim: Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin" demişti.

CANAN KAFTANCIOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Öte yandan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı. Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN VERİLEN CEZA 1 YIL 9 AY OLARAK ONANDI

Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı. Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE TELEVİZYONDAKİ KONUŞMALARI

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi. Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

PAYLAŞIMLARINDA ATILI SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI BELİRTİLDİ

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

SİYASİ YASAK GETİRİLDİ

4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

KARAR SONRASI TWITTER'DAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM YAPTI

Karar sonrası sosyal medya platformu Twitter üzerinden video paylaşımı yapan Kaftancıoğlu, paylaşımına "Memleketime bahar gelmiş. Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…" notunu düştü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE TELEVİZYONDAKİ KONUŞMALARI

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi. Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

PAYLAŞIMLARINDA ATILI SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI BELİRTİLDİ

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

SİYASİ YASAK GETİRİLDİ

4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

KARAR SONRASI TWITTER'DAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM YAPTI

Karar sonrası sosyal medya platformu Twitter üzerinden video paylaşımı yapan Kaftancıoğlu, paylaşımına "Memleketime bahar gelmiş. Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…" notunu düştü.

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