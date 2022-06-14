Canan Kaftancıoğlu ne dedi, ne yaptı? Canan Kaftancıoğlu ne yaptı, SON DURUM nedir?

Canan Kaftancıoğlu ne dedi merak ediliyor. Geçtiğimiz ay hakkındaki 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu hakkında siyaset yasağı getirilmişti. Bugün de Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü. Peki, Canan Kaftancıoğlu ne dedi, ne yaptı? Canan Kaftancıoğlu ne yaptı? Canan Kaftancıoğlu son durum detaylar haberimizde...

CANAN KAFTANCIOĞLU NE YAPTI?

Kaftancıoğlu hakkında Mayıs 2019'da, önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle dava açılmış, Eylül ayında ise beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verilmişti. Dava istinaf mahkemesine taşınmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. İki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

CANAN KAFTANCIOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Öte yandan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı. Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN VERİLEN CEZA 1 YIL 9 AY OLARAK ONANDI

Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı. Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE TELEVİZYONDAKİ KONUŞMALARI

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi. Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

PAYLAŞIMLARINDA ATILI SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI BELİRTİLDİ

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

SİYASİ YASAK GETİRİLDİ

4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

CANAN KAFTANCIOĞLU NE DEDİ?

Yargıtay tarafından siyasi parti üyeliği düşürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kaftancıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" ifadelerini kullandı.

PARTİ ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Kaftancıoğlu'na getirilen siyaset yasağı kapsamında bugün de siyasi parti üyeliği düşürüldü. İşlemin ardından Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu gereğince Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin sona ermesine ilişkin kararı dün CHP'ye tebliğ etti. Tebliğ üzerine Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği sona erdi. Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak.

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