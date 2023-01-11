Canan Kaftancıoğlu davası ne oldu? SON DAKİKA! Canan Kaftancıoğlu davası son durum ne, beraat etti mi?
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğu dair iddialar kamuoyuna yansımış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 14 Nisan 2020'de konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Merak edilenler ise Canan Kaftancıoğlu davası ne oldu? SON DAKİKA! Canan Kaftancıoğlu davası son durum ne, beraat etti mi? soruları oldu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılandığı davası vatandaşların gündeminde yer alıyor. Merak edilenler Canan Kaftancıoğlu davası ne oldu? SON DAKİKA! Canan Kaftancıoğlu davası son durum ne, beraat etti mi? soruları ile aratılıyor. Detaylar haberimizde...
CANAN KAFTANCIOĞLU DAVASI NE OLDU?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etti. Söz konusu açıklama nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Kaftancıoğlu, bugün görülen davada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etti.