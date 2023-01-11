Canan Kaftancıoğlu davası ne oldu? SON DAKİKA! Canan Kaftancıoğlu davası son durum ne, beraat etti mi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğu dair iddialar kamuoyuna yansımış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 14 Nisan 2020'de konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Merak edilenler ise Canan Kaftancıoğlu davası ne oldu? SON DAKİKA! Canan Kaftancıoğlu davası son durum ne, beraat etti mi? soruları oldu.