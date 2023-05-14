Canan Kaftancıoğlu Canlı izle! Canan Kaftancıoğlu ne dedi?
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Canan Kaftancıoğlu Canlı oy sayım süreci devam ederken kameraların karşısına geçti. Anadolu Ajansı verilerine tepki gösteren İmamoğlu açıklama yaptı. Peki, Canan Kaftancıoğlu Canlı izle! Canan Kaftancıoğlu ne dedi?
Canan Kaftancıoğlu Canlı oy sayım süreci devam ederken kameraların karşısına geçti. Anadolu Ajansı verilerine tepki gösteren İmamoğlu açıklama yaptı. Peki, Canan Kaftancıoğlu Canlı izle! Canan Kaftancıoğlu ne dedi?
CANAN KAFTANCIOĞLU NE DEDİ?
Canan Kaftancıoğluİstanbul'da Kemal Kılıçdaoğlu'nun yüzde 51 ileönde olduğunu, Türkiye genelinde ise yüzde 50'yi zorladığını söyledi.