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Canan Kaftancıoğlu Canlı izle! Canan Kaftancıoğlu ne dedi?

Canan Kaftancıoğlu Canlı izle! Canan Kaftancıoğlu ne dedi?

Gündem Haberleri

Canan Kaftancıoğlu Canlı oy sayım süreci devam ederken kameraların karşısına geçti. Anadolu Ajansı verilerine tepki gösteren İmamoğlu açıklama yaptı. Peki, Canan Kaftancıoğlu Canlı izle! Canan Kaftancıoğlu ne dedi?

Canan Kaftancıoğlu Canlı oy sayım süreci devam ederken kameraların karşısına geçti. Anadolu Ajansı verilerine tepki gösteren İmamoğlu açıklama yaptı. Peki, Canan Kaftancıoğlu Canlı izle! Canan Kaftancıoğlu ne dedi?

CANAN KAFTANCIOĞLU NE DEDİ?


Canan Kaftancıoğluİstanbul'da Kemal Kılıçdaoğlu'nun yüzde 51 ileönde olduğunu, Türkiye genelinde ise yüzde 50'yi zorladığını söyledi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Canan Kaftancıoğlu Gündem Politika Haberler

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