Canan Kaftancıoğlu aday mı? 2023 Canan Kaftancıoğlu milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Canan Kaftancıoğlu aday mı? 2023 Canan Kaftancıoğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Canan Kaftancıoğlu aday mı? 2023 Canan Kaftancıoğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...