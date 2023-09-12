Canan Hoşgör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Canan Hoşgör hayatı ve biyografisi!
Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Canan Hoşgör hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Canan Hoşgör'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Canan Hoşgör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Canan Hoşgör hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Canan Hoşgör hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Canan Hoşgör'ün hayatını araştırıyor. Peki, Canan Hoşgör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Canan Hoşgör hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
CANAN HOŞGÖR KİMDİR?
Canan Hoşgör (d. 8 Mart 1971, Balıkesir), Türk oyuncu. Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon bölümü mezunudur. Eski eşi Hamdi Alkan'dan Elif Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı vardır.
Filmografisi
1994 Mutlugiller
2002 Reyting Hamdi Canan
2003 Bir İstanbul Masalı Ayşegül
Asmalı Konak Gül Uysal
2004 En İyi Arkadaşım Gülperi
2005 Afacanlar Kampı
Yumurcaklar Kampı
2006 Kaybolan Yıllar Nedret
2007-2009 Arka Sıradakiler Elif
2008 Komedi Türk
Filmler
1991 Umut Hep Vardı
1993 Tersine Dünya
2001 Şellale Cemile
2003 Asmalı Konak - Hayat Gül Uysal
2004 Bize Nasıl Kıydınız
2009 Dersimiz Atatürk