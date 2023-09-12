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Canan Hoşgör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Canan Hoşgör hayatı ve biyografisi!

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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Canan Hoşgör hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Canan Hoşgör'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Canan Hoşgör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Canan Hoşgör hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Canan Hoşgör hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Canan Hoşgör'ün hayatını araştırıyor. Peki, Canan Hoşgör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Canan Hoşgör hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CANAN HOŞGÖR KİMDİR?

Canan Hoşgör (d. 8 Mart 1971, Balıkesir), Türk oyuncu. Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon bölümü mezunudur. Eski eşi Hamdi Alkan'dan Elif Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı vardır.

Filmografisi

1994 Mutlugiller

2002 Reyting Hamdi Canan

2003 Bir İstanbul Masalı Ayşegül

Asmalı Konak Gül Uysal

2004 En İyi Arkadaşım Gülperi

2005 Afacanlar Kampı

Yumurcaklar Kampı

2006 Kaybolan Yıllar Nedret

2007-2009 Arka Sıradakiler Elif

2008 Komedi Türk

Filmler

1991 Umut Hep Vardı

1993 Tersine Dünya

2001 Şellale Cemile

2003 Asmalı Konak - Hayat Gül Uysal

2004 Bize Nasıl Kıydınız

2009 Dersimiz Atatürk

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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