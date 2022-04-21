Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder hayatı ve biyografisi! Canan Ergüder kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Canan Ergüder merak konusu oldu. İşte Canan Ergüder hakkında merak edilen Canan Ergüder kimdir, Canan Ergüder hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası siyaset bilimci Üstün Ergüder, annesi Rukiye Ergüder'dir.[2] 1994 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Aralıklarla 12 yıl bale yaptı. Lise yıllarında okulda sahnelenen bir müzikalde rol aldıktan sonra tiyatrocu olmaya karar verdi. Mezuniyetinin ardından 14 yıl ABD'de yaşadı.

Pensilvanya eyaletindeki Franklin and Marshall College'da sosyoloji ve tiyatro eğitimi aldı. Ardından The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesi aldı. Bu programdaki üç senenin sonunda mülakata girip Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini kazandı. Mezuniyetinden sonra garsonluk ve tiyatroculuk yaparak yaşamını sürdürdü.[1] Londra'da LAMDA (Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi)'da Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. 2003 yılında Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. Okul arkadaşı Chris Burke ile 2005 yılında evlendi. Eşinin yönettiği Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2007'de Türkiye'ye gelerek Bıçak Sırtı ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2009 yılında, Türkiye'ye taşınma kararı vererek eşinden ayrıldı. O sezon Berkun Oya'nın yazıp sahneye koyduğu Bayrak adlı oyunda Kadın rolünü canlandırdı. Bu rol ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi.

2010 yılında Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi ile dizi oyunculuğuna döndü. Bu dizideki Savcı Esra rolü ile tanındı. Dizinin kadrosu ile çekilen Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm adlı sinema filminde, Russel Crowe'un yönettiği Avustralya-Türkiye ortak yapımı Son Umut (2014) ve Hiner Saleem'in yönettiği Dar Elbise (2016) adlı filmlerde rol aldı.[5] 2013 yılında Oyun Atölyesi'nin sahnelediği Nehir adlı oyuna rol aldı.

2014-2016 yılında yayımlanan Güllerin Savaşı adlı televizyon dizisinde Gülfem Sipahi karakterini canlandırdı.[2] Güllerin Savaşı setinde tanıştığı Kenan Ece ile 2017 yılında evlendi. Çiftin 2018 yılında oğulları Ece Demir dünyaya geldi.[8] Oğulları dünyaya geldikten sonra kariyerlerine bir süre ara veren çift, 2019'da Toy İstanbul'da Hipokrat adlı iki kişilik oyunu sahneledi.

Ergüder, 2019 yılında dijital içerik platformu BluTv aracılığıyla yeniden Behzat Ç. deki Savcı Esra rolünü canlandırdı. 25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde "Feris Dikmen" karakterini canlandırdı. 6 Nisan 2021'de meme kanserine yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu Ergüder'in başrolünü oynadığı, Sadan Hanım adlı belgesel-sinema filmi Türkiye'de Eylül 2021'de vizyona girdi.

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